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إلزام 5 مسؤولي سابقين في "موبايلي" بدفع تعويضات بقيمة 1.22 مليار ريال

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موبايلي السعودية
سوق السعودية

إلزام 5 مسؤولي سابقين في "موبايلي" بدفع تعويضات بقيمة 1.22 مليار ريال

المساهمون تضرروا من تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشان قيمة الورقة المالية

دبي - العربية.نت

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أصدرت لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بالسعودية حكما ابتدائيا ضد 5 تنفيذيين في شركة موبايلي تضمن تعويضات لصالح 1045 مساهم تضرروا من تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشان قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي.

وصدر قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام التنفيذيين بأن يدفعوا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 1.225 مليار ريال وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم ـ وعددهم 1045 مدعياً.

ويأتي الحكم الصادر عطفا على ادانة المدعى عليهم في قضية جماعية ضدهم، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشان قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي وذلك باثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال ارباع تمت في عامي 2013 – 2014 ادت الى تضخم الايرادات في القوائم المالية للشركة، بحسب صحيفة "مال"، السعودية.

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ووفقا لكشف بيانات المساهمين الذين تم تعويضهم، تنوعت حجوم المبالغ الصادر فيها تعويضا لهم، حيث حصل 112 مساهما على تعويضات فاقت المليون ريال من مجموع المساهمين الذي صدرت لهم تعويضات، فيما كان البقية دون المليون ريال من بينهم مساهم صدر له تعويض بلغ 69 ريالا فقط.

ووفقا للرصد تم تعويض مساهمين اثنين بتعويضات فاقت الـ 100 مليون ريال، حيث حصل الأول على تعويض زاد عن 164 مليون ريال فيما بلغ تعويض الثاني وهو مؤسسة وقفية للأعمال الإنسانية – من حيث حجم المبالغ الصادر بها تعويض- بمبلغ تجاوز 113.8 مليون ريال.

للاطلاع على أسماء المستفيدين بالكامل اضغط هنا

أسماء المساهمين المستحقين لتعويضات موبايلي

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