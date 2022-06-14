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إيلون ماسك وموظفو "تويتر" الغاضبون وجهاً لوجه.. لأول مرة

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إيلون ماسك وشعار تويتر
إيلون ماسك وشعار تويتر
تويتر

إيلون ماسك وموظفو "تويتر" الغاضبون وجهاً لوجه.. لأول مرة

من المنتظر أن يجيب ماسك عن أسئلة موظفي الشركة يوم الخميس

دبي - العربية.نت

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يعتزم إيلون ماسك، رئيس Tesla و SpaceX، التحدث إلى موظفي تويتر في اجتماع للشركة هذا الأسبوع، وذلك لأول مرة منذ توصله إلى صفقة في أبريل لشراء عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

قال مصدر لـ Business Insider، نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين من الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال، إن الاجتماع سيعقد يوم الخميس، إذ من المنتظر أن يجيب ماسك عن أسئلة موظفي الشركة.

أعرب عدد من موظفي تويتر عن مخاوفهم بشأن شراء ماسك للشركة، واضطر أغراوال للتعامل مع الموظفين الغاضبين خلال اجتماع على مستوى الشركة في أبريل الماضي.

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كان الموظفون يطالبون بإجابات حول كيفية التعامل مع الهجرة الجماعية المتوقعة الناتجة عن استحواذ ماسك على الشركة.

في وقت سابق من هذا الشهر، هدد ماسك بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة تويتر.

وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5٪ من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

يأتي الاجتماع المقرر هذا الأسبوع، بعد أن قالت تويتر الأسبوع الماضي، إنها تتوقع تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول أوائل أغسطس.

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