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تابعة لـ"صناعة الورق" تبيع قطعة أرض بـ24.76 مليون ريال لـ"الدريس"

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صناعة الورق
مصنع لصناعة الورق
سوق السعودية

تابعة لـ"صناعة الورق" تبيع قطعة أرض بـ24.76 مليون ريال لـ"الدريس"

وتحقق 19 مليون ريال ربحاً رأسمالياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن بيع قطعة أرض بحي السلي في مدينة الرياض المملوكة لشركة السعودية لإعادة التدوير الورق والمخلفات، التابعة بقيمة نحو 24.76 مليون ريال.

وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن شروط الصفقة تضمنت سعر بيع غير شامل ضريبة التصرفات العقارية، وعدم وجود مبالغ سعي، بالإضافة إلى سداد كامل القيمة بشيك مصدق.

وأضافت أن المشتري شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، موضحة أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ نحو 5.78 مليون ريال.

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وقالت "صناعة الورق"، إن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتمثل في تحسين السيولة لدعم توسعات الشركة، وتوقف احتساب الإهلاك للمباني والمنشآت المقامة على الأرض، ويسهم في تحقيق ربح رأسمالي بنحو 19 مليون ريال.

وأضافت أنه سوف يتم استخدام المتحصلات في تمويل الأنشطة التوسعية للشركة.

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