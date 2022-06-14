.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المنجم" تحصل على تمويل بـ200 مليون ريال من مصرف الراجحي

  • الخط
المنجم للأغذية
المنجم للأغذية
سوق السعودية

"المنجم" تحصل على تمويل بـ200 مليون ريال من مصرف الراجحي

لتمويل متطلبات رأس المال العامل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع مصرف الراجحي، بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت "المنجم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل 12 شهراً، والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

وأضافت أن الهدف من التمويل هو تسهيل لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وباء ينتشر في لبنان وباء ينتشر في لبنان
اكتشف المزيد