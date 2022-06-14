"المنجم" تحصل على تمويل بـ200 مليون ريال من مصرف الراجحي

أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع مصرف الراجحي، بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت "المنجم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل 12 شهراً، والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.

مادة اعلانية

وأضافت أن الهدف من التمويل هو تسهيل لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.