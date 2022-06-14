سوق السعودية
"المنجم" تحصل على تمويل بـ200 مليون ريال من مصرف الراجحي
لتمويل متطلبات رأس المال العامل
أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع مصرف الراجحي، بقيمة 200 مليون ريال.
وقالت "المنجم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل 12 شهراً، والضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر.
مادة اعلانية
وأضافت أن الهدف من التمويل هو تسهيل لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
اقرأ أيضاً
-
وول ستريت تبدأ تعاملاتها على ارتفاع.. ومؤشر ناسداك يكسب نحو 1%ارتفعت الأسهم الأميركية مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث حاولت السوق استعادة بعض الانخفاضات الحادة التي منيت بها يوم الاثنين، والتي دفعت مؤشر S&P 500 ... أسواق المال
-
تابعة لـ"صناعة الورق" تبيع قطعة أرض بـ24.76 مليون ريال لـ"الدريس"وتحقق 19 مليون ريال ربحاً رأسمالياً شركات
-
ستاندرد آند بورز: بنوك تونس وتركيا الأكثر عرضة لمخاطر نقص السيولة عالمياومصر الأقل تعرضاً وإندونيسيا تتعرض لخطر الديون الخارجية للشركات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية