.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"شعاع" تستكمل الاستحواذ على "أليانز" بتسهيلات قدرها 160 مليون دولار

  • الخط
شعار شعاع كابيتال الجديد مناسبة
شعار شعاع كابيتال
سوق دبي

"شعاع" تستكمل الاستحواذ على "أليانز" بتسهيلات قدرها 160 مليون دولار

حصلت على التمويل من بنك الفجيرة الوطني والشركة العربية للاستثمارات البترولية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة شعاع كابيتال، استكمال تمويل صفقة الاستحواذ على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة المحدودة لصالح صندوقها المدار.

وأوضحت "شعاع" في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستحواذ تم بعد استحصال على تسهيل مالي بقيمة 160 مليون دولار لمدة 7 سنوات من بنك الفجيرة الوطني والشركة العربية للاستثمارات البترولية.

وأضافت الشركة أن هذا التسهيل يعد من أكبر التسهيلات القائمة على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في مجال تمويل صفقات الاستحواذ في المنطقة.

"التجارة" السعودية تُشهّر بمخالف باع زيوت سيارات مغشوشة اقتصاد اقتصاد السعودية "التجارة" السعودية تُشهّر بمخالف باع زيوت سيارات مغشوشة

وأشارت "شعاع" إلى أن تمويل "أليانز" يعتبر أحد التسهيلات الائتمانية القليلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي يرتبط سعرها الاسترشادي بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة محدد الأجل.

يشار إلى أن "أليانز" واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية مع أسطول هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم 117 سفينة دعم بحري مملوكة ومستأجرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا
اكتشف المزيد