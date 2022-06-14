"شعاع" تستكمل الاستحواذ على "أليانز" بتسهيلات قدرها 160 مليون دولار

أعلنت شركة شعاع كابيتال، استكمال تمويل صفقة الاستحواذ على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة المحدودة لصالح صندوقها المدار.

وأوضحت "شعاع" في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستحواذ تم بعد استحصال على تسهيل مالي بقيمة 160 مليون دولار لمدة 7 سنوات من بنك الفجيرة الوطني والشركة العربية للاستثمارات البترولية.

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وأضافت الشركة أن هذا التسهيل يعد من أكبر التسهيلات القائمة على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في مجال تمويل صفقات الاستحواذ في المنطقة.

وأشارت "شعاع" إلى أن تمويل "أليانز" يعتبر أحد التسهيلات الائتمانية القليلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي يرتبط سعرها الاسترشادي بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة محدد الأجل.

يشار إلى أن "أليانز" واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية مع أسطول هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم 117 سفينة دعم بحري مملوكة ومستأجرة.