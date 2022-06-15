آيكيا آخر الفارين من روسيا.. مصانعها ومخزوناتها للبيع

قالت آيكيا اليوم الأربعاء، إنها ستبيع مصانعها وتغلق مكاتبها وتقلص قوتها العاملة البالغ قوامها قرابة 28 ألف موظف في روسيا، في أحدث خطوة من جانب أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم، لوقف عملياتها هناك بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أغلقت آيكيا متاجرها وأوقفت التوريد مؤقتًا في روسيا، وبذلك تنضم إلى هجرة جماعية للشركات حيث سارعت الشركات الغربية للامتثال للعقوبات وسط تهديدات بأن الكرملين سيصادر الأصول الأجنبية.

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وقد واصلت الشركة السويدية دفع رواتب الموظفين وتتعهد بالقيام بذلك حتى نهاية أغسطس.

وقالت اليوم الأربعاء، إنها لا ترى أي احتمالية لاستئناف المبيعات في روسيا حيث افتتحت أول متجر لها في العام 2000، وذلك في المستقبل المنظور.

وأكدت شركة Inter IKEA، المالكة للعلامة التجارية، والمسؤولة أيضًا عن التوريد، إنها ستبدأ الآن في البحث عن مشترين لمصانعها الأربعة، وستغلق بشكل دائم مكتبي المشتريات والخدمات اللوجستية في موسكو ومينسك، كما خفضت عدد الموظفين.

لدى آيكيا 15000 موظف في روسيا، في حين أن مجموعة Ingka، التي تمتلك جميع متاجر آيكيا في روسيا، لديها 12500 موظف هناك.

وقالت مجموعة Ingka في بيان: "لسوء الحظ، لم تتحسن الظروف، والحرب المدمرة مستمرة. لقد تأثرت الشركات وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم بشدة ولا نرى أنه من الممكن استئناف العمليات في أي وقت قريب".

ولا تزال Ingka، وهي أيضًا أحد أكبر مالكي مراكز التسوق في العالم، تشغل 14 مركزًا تجاريًا في روسيا، تحمل العلامة التجارية MEGA. وقالت الشركة إنها تريد ضمان وصول الأشخاص إلى الأساسيات التي يحتاجون إليها، بما في ذلك الملابس ومحلات البقالة والصيدليات، لكنها تقيم الوضع باستمرار.

كما رفضت التعليق على خططها للمحلات الـ 17 المغلقة، قائلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "تستكشف خيارات مختلفة".

بعض الشركات الغربية الكبرى الأخرى، مثل ماكدونالدز وشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، باعت أصولها إلى مشترين محليين وخرجت من البلاد بالكامل.

وقالت آيكيا: "لضمان العمليات التجارية الضرورية، نقوم بتنظيم بيع سلع الأدوات المنزلية الموجودة في مستودعاتنا للموظفين والعملاء. وسيتم الإعلان عن التواريخ قريبًا".

وأضافت أنها قد تتبرع ببعض المخزونات للمحتاجين. لكن بيع فائض المخزون وتوليد الإيرادات هناك قد يثير الجدل بالنظر إلى الضغط العام والسياسي على الشركات لعدم جني الأموال من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.

وقالت الشركة في البريد الإلكتروني: "لقد درسنا مجموعة واسعة من الخيارات قبل اتخاذ قرار بيع المخزون، ولم يكن هناك حل آخر قابل للتطبيق".