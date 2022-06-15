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تسلا تسجل 273 حادث اصطدام بما فيها نظام مساعدة السائق في 10 أشهر

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حادث تسلا مع سيارة شرطة
أحد الحوادث السابقة لسيارة تسلا
تسلا

تسلا تسجل 273 حادث اصطدام بما فيها نظام مساعدة السائق في 10 أشهر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تسلا تسجل 273 حادث اصطدام بما فيها نظام مساعدة السائق في 10 أشهر.

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