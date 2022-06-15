تسلا
تسلا تسجل 273 حادث اصطدام بما فيها نظام مساعدة السائق في 10 أشهر
تسلا تسجل 273 حادث اصطدام بما فيها نظام مساعدة السائق في 10 أشهر.
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