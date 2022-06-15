عمومية "وفرة للصناعة" تقر زيادة رأس المال بـ 200% عن طريق طرح حقوق أولوية

وافقت الجمعية العمومية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، على توصية مجلس الإدارة في شأن زيادة رأس المال بـ200%، عن طريق طرح حقوق أولويّة بسعر 10 ريالات للسهم.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول السعودية"، أن الشركة تستهدف جمع 154 مليون ريال من الطرح، ليرتفع رأس المال إلى 231.51 مليون ريال من 77.17 مليون ريال قبل الزيادة.

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وأضافت أن أسباب زيادة رأس المال تتمثل في التوسّع في نشاطات الشركة، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة.

وتوقعت وفرة أن يعود ذلك على الشركة بالربح ويصل بها لتحقيق أهدافها.

وأشارت إلى أن تاريخ أحقية أسهم حقوق الأولويّة سيكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعيّة العامّة غير العاديّة.