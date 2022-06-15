"الخليج للتدريب" تعتزم شراء 300 ألف سهم خزينة
للاحتفاظ بها في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل لكبار التنفيذيين بالشركة
أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن عزمها شراء 300 ألف سهم من أسهمها، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل لكبار التنفيذيين بالشركة.
وقالت "الخليج للتدريب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.
وأضافت أنها لا تمتلك أسهم خزينة حالياً.
وأوضحت أن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة.
وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.
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