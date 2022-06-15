.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الخليج للتدريب" تعتزم شراء 300 ألف سهم خزينة

  • الخط
الخليج للتدريب
شركة الخليج للتدريب والتعليم
سوق السعودية

"الخليج للتدريب" تعتزم شراء 300 ألف سهم خزينة

للاحتفاظ بها في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل لكبار التنفيذيين بالشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن عزمها شراء 300 ألف سهم من أسهمها، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل لكبار التنفيذيين بالشركة.

وقالت "الخليج للتدريب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

وأضافت أنها لا تمتلك أسهم خزينة حالياً.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية 2.2% خلال مايو اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية 2.2% خلال مايو

وأوضحت أن برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
اكتشف المزيد