"الدار" الإماراتية تدرس شراء حصة في "مدينة نصر" المصرية

تدرس شركة "الدار العقارية" الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة التطوير العقاري المصرية "مدينة نصر للإسكان"، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادرة مطلعة، وهي صفقة من شأنها تعزيز وجود الشركة الإماراتية في أكثر دول العالم العربي كثافة سكانية.

وقالت المصادر إن المناقشات في مراحل مبكرة وقد لا يكون العرض وشيكًا.

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تمتلك الحكومة المصرية حصة 15٪ في "مدينة نصر". وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، إن "الدار" أبدت اهتمامًا بالمطور الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، لكن العرض لم يتحقق بعد.

وفيما امتنعت "الدار" عن التعليق، قالت "مدينة نصر" في بيان للبورصة المصرية يوم أمس الثلاثاء، إنها لم تتلق أي عروض مناقصة. وقد رفض عضو مجلس الإدارة صلاح قطامش الإدلاء بتعليقات إضافية لوكالة "بلومبرغ".

سبق أن اشترت "الدار" حصة أغلبية في شركة تطوير مصرية أخرى هي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار أو "سوديك"، العام الماضي. وقدمت شركة سوديك في 2018 عرض مناقصة لما لا يقل عن 51٪ من مدينة نصر، على الرغم من أن العرض لم يتم المضي فيه قدمًا. وكان من الممكن أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر مطور في البلاد.

وتتطلع "الدار"، التي تعمل بشكل أساسي في أبوظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية. ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عمليات استحواذ هذا العام، ويتطلع إلى زيادة أصوله من العقارات المدرة للدخل، بحسب "بلومبرغ".

ومن شأن الصفقة أن تمنح "الدار" حق الوصول إلى بنك أراض واسع شرق القاهرة، من أجل تطويره في سوق غير مخدومة بالكامل.

واستحوذت "الدار" على منتجع شاطئي من 715 غرفة مقابل 210 ملايين دولار في إمارة رأس الخيمة هذا العام.

كما أعلنت "الدار" وشركة "أبولو غلوبال مانجمنت"، المدرجة في بورصة نيويورك وإحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، عن توقيع اتفاقية تستثمر بموجبها "أبولو" عبر صناديقها وعملائها ما مجموعه 1.4 مليار دولار في رأس المال الاستراتيجي لدعم مبادرات النمو الخاصة بـ "الدار".

وفي أبريل، قال المدير المالي لشركة "الدار" جريج فيور، إن مصر والمملكة العربية السعودية هما محور تركيز الشركة لأنها تتطلع إلى الاستثمار في الخارج.