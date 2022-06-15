"الصقر للتأمين" تتلقى خطاباً من 5 مساهمين يطالبون بعزل 4 أعضاء بمجلس الإدارة

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن استلامها خطاباً من 5 مساهمين والذين يملكون نحو 5.15% من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل أربعة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، إن الأعضاء هم ماجد عبدالله السري نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، وعضو غير تنفيذي، وعبدالله جمعة ماجد السري، عضو غير تنفيذي.

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وكذلك عبدالمحسن نافذ جابر، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، غير تنفيذي، بالإضافة إلى سلطان عبدالعزيز السويدي، عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المخاطر، غير تنفيذي.

وأوضحت "الصقر للتأمين"، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح والإعلان عنها لاحقاً.

كانت شركة الصقر للتأمين التعاوني قد تسلمت خطاباً من المساهم الرئيسي "شركة الصقر الوطنية- دبي" والذي يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقالت الصقر للتأمين التعاوني، إن العضوين المعنيين هما فهد بن عبد الرحمن التركي، رئيس مجلس الإدارة، وسلطان بن خالد التركي، عضو مجلس الإدارة، مستقل.