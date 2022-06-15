"ريفولوت" المصرفية الرقمية تطلق خدمات في 5 بلدان أخرى.. منها عُمان

قالت منصة ريفولوت للخدمات المصرفية الرقمية، إنها ستطلق نسخة مبسطة من تطبيقها في سلطنة عمان وسريلانكا وتشيلي والإكوادور وأذربيجان، مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال إلى أكثر من 50 دولة باستخدام أكثر من 30 عملة.

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا، إنه لن تكون هناك رسوم على العملاء الذين يجرون تحويلات إلى عملاء آخرين على المنصة في البلدان الخمسة الجديدة، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 1% على التحويلات إلى حسابات خارج ريفولوت، بحد أدنى دولار واحد.

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وكانت ريفولوت، التي وسعت نطاق منتجاتها لتشمل خدمات المدفوعات وتداول العملات المشفرة وحسابات التوفير وتداول الأسهم منذ إطلاقها في بريطانيا في عام 2015، إنها تريد إنشاء "تطبيق فائق" مالي عالمي.

وذكرت المنصة، التي لديها أكثر من 18 مليون عميل و500 ألف شركة يستخدمون منتجاتها، إنها تهدف إلى العمل في ما يصل إلى 90 دولة بحلول نهاية عام 2022.