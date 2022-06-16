الخطوط القطرية تتحول للربحية في سنتها المالية بـ 1.54 مليار دولار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، تحقيق ربح سنوي بلغ 5.6 مليار ريال قطري (1.54 مليار دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 14.8 مليار ريال ( 4 مليارات دولار) في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها بلغت 52.3 مليار ريال خلال السنة المنتهية في 31 مارس، مقابل 29.4 مليار قبل عام، بحسب ما نقلته "رويترز".

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وأعلنت الشركة عبر حسابها على موقع "تويتر" في مايو الماضي، أن شركات الطيران الخليجية تعتزم "التعاون" في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قال في مايو، إنه سيتعين على المستثمرين الذين يتطلعون لشراء حصة في الشركة المملوكة للدولة الانتظار حتى نهاية العقد لشرائها في طرح عام أولي.