إيلون ماسك يحذر من إفلاس الشركات المنافسة لـ"تسلا"

حذر رئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك من احتمال إفلاس بعض شركات تصنيع السيارات الكهربائية المنافسة، في حال عدم تغيير هيكل التكاليف.

وأشار ماسك إلى أن تسعير السيارات بشكل مرتفع للغاية بالنسبة للمستهلكين سيؤدي إلى فشل الشركات.

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وتزامنت تصريحات ماسك مع تقرير لإدارة سلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أظهر تعرض سيارات "تسلا" لأكبر عدد من الحوادث المتعلقة بأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة في الولايات المتحدة.

وشكلت سيارات Tesla ما يقرب من 70%، من الحوادث المبلغ عنها التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة منذ يونيو الماضي، وفقًا للأرقام الفيدرالية الصادرة اليوم الأربعاء. لكن المسؤولين حذروا من أن البيانات غير كاملة وليس المقصود منها الإشارة إلى أنظمة صانع السيارات التي قد تكون أكثر أمانًا.

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن البيانات الأولى من نوعها ليس لها سياق مناسب حتى الآن، ولا يُقصد بها سوى أن تكون دليلًا لتحديد اتجاهات العيوب المحتملة بسرعة والمساعدة في تحديد ما إذا كانت الأنظمة تعمل على تحسين سلامة المركبات.

وقال مدير NHTSA ستيفن كليف خلال تصريحات إعلامية، "أنصح بتوخي الحذر قبل محاولة استخلاص استنتاجات تستند فقط إلى البيانات التي نصدرها. في الواقع، قد تثير البيانات وحدها أسئلة أكثر مما تجيب".

وفقًا للبيانات، فإن سيارات تسلا سجلت 273 حادثًا تنطوي على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، حيث كان يتعين على الشركات البدء في الإبلاغ عن الحوادث منذ عام تقريبًا. هذا من بين 392 حادثًا تم الإبلاغ عنها بشكل عام من قبل 11 شركة تصنيع سيارات ومورد واحد من يونيو 2021 حتى 15 مايو.