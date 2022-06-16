روسيا تفرض غرامة على "غوغل" لخرقها قواعد توطين البيانات

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن محكمة في موسكو فرضت غرامة على شركة "غوغل" بلغت 15 مليون روبل (260 ألف دولار)، اليوم الخميس، لرفضها الامتثال للقانون الروسي الذي يطالب شركات التكنولوجيا بتوطين بيانات المستخدمين.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأميركية في السنوات الأخيرة، بسبب سلسلة من الانتهاكات لقوانين الدولة الصارمة الخاصة بالإنترنت.

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وفي أبريل الماضي، فرضت محكمة روسية غرامة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقيمة 3 ملايين روبل (41 ألف دولار)، بسبب عدم إزالة محتوى محظور في روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس".