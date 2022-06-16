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هيئة الاستثمار تلغي قرار تقليص أراضي شركة "مكادي هايتس"

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أوراسكوم للتنمية
أوراسكوم للتنمية
اقتصاد مصر

هيئة الاستثمار تلغي قرار تقليص أراضي شركة "مكادي هايتس"

القاهرة - العربية.نت

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أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE)، أن شركة مرتفعات مكادي للتنمية السياحية (مكادي هايتس)، وهي شركة تابعة للمجموعة تلقت خطابًا من هيئة التنمية السياحية بخصوص تقليص مساحة الأرض المخصصة للتطوير بمقدار 1.75 مليون متر مربع بمشروع مكادي هايتس.

كما أعلنت الشركة عن نيتها تقديم تظلم رسمي لطلب إعادة النظر في القرار الصادر من الهيئة.

وإعمالا لمبدأ الإفصاح والشفافية تعلن شركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE) اليوم عن صدور قرار من لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون الاستثمار والتابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقبول التظلم المقدم من الشركة وإلغاء القرار الصادر في يناير 2022 من هيئة التنمية السياحية وما ترتب عليه من أثار.

وبناءً عليه، فإن إجمالي مساحة الأرض التي تمتلكها شركة مرتفعات مكادي للتنمية السياحية في خليج مكادي الآن هي 3.75 مليون متر مربع.

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