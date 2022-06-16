"البحري" تبدأ إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن بدء طرح إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح تصل إلى 3.9 مليار ريال، وسيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك حسب ظروف السوق.

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وأضافت أن الطرح يبدأ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، وينتهي يوم 21 يوليو 2022.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم العملاء المؤسسون والمؤهلون حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقامت "البحري" بتعيين شركة الراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء الطرح المشتركين.

وذكرت أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، ويحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق، وتبلغ مدة استحقاق الصك 7 سنوات.

يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.