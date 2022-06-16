"الجزيرة كابيتال" تعلن طرح 30% من أسهم "نقي للمياه" للاكتتاب العام

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة نقي للمياه "نقي" عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وقالت "الجزيرة كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الطرح يشمل بيع 6 ملايين سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة.

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وحصلت الشركة على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 14 فبراير 2022، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 6 ملايين سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 25 مايو 2022.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم، تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 600 ألف سهم عادي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ رأسمال شركة "نقي" 200 مليون ريال.