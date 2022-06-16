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"المواساة" تتسلم موافقة "الصحة" على بدء التشغيلي الفعلي لمستشفى المدينة المنورة

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المواساة
مستشفى تابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية
سوق السعودية

"المواساة" تتسلم موافقة "الصحة" على بدء التشغيلي الفعلي لمستشفى المدينة المنورة

تبدأ استقبال المراجعين في مستشفاها الجديد نهاية شهر يونيو

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة"، عن استلامها موافقة مقام وزارة الصحة يوم الأربعاء للبدء في التشغيل الفعلي لمستشفى المواساة الجديد في المدينة المنورة.

وقالت "المواساة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها انتهت من إجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الطبية والإنشائية وتوفير الطواقم الطبية والإدارية اللازمة لعمليات التشغيل الفعلي.

وأضافت أنها تعلن عن البدء في استقبال المراجعين في مستشفاها الجديد نهاية شهر يونيو 2022.

كانت الشركة قد أعلنت عن انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي لمستشفى المواساة الجديد في المدينة المنورة.

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