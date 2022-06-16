"إيكيا" تخطط لبيع مصانعها في روسيا وتخفيض العمالة

قالت شركة "إنتر إيكيا" Inter IKEA، إنها ستبيع مصانعها الأربعة في روسيا وتوقف أعمالها في مجال التجزئة، كما ستخفض القوة العاملة بالشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس الأربعاء، أن قرارها جاء بسبب تأثر الشركات وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، حيث لا ترى الشركة إمكانية استئناف العمليات في أي وقت قريب. ونتيجة لذلك، قررت مجموعة Inter IKEA Group وIngka Group الآن الدخول في مرحلة جديدة لمزيد من تقليص أعمال "إيكيا" في روسيا وبيلاروسيا.

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فيما ستظل أعمال البيع بالتجزئة في "إيكيا" معلقة، وسيتم تقليل القوى العاملة، مما يعني أن العديد من زملاء العمل سيتأثرون.

ومن أجل دعم عملية التقليص، تخطط Ingka Group لبيع مخزونها من اثاث المنازل في روسيا.

وأضافت الشركة أن الأعمال الصناعية المملوكة لشركة Inter IKEA في روسيا ستبدأ البحث عن مالك جديد لجميع المصانع الأربعة في مناطق لينينغراد وكيروف ونوفغورود، وفقاً لما ذكرته وكالة "TASS" الروسية، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً للبيان، فإن استيراد وتصدير منتجات "إيكيا" من وإلى روسيا وبيلاروسيا سيظل متوقفاً.

وسيتم إغلاق مكتبي المشتريات واللوجستيات المملوكين لشركة Inter IKEA في موسكو ومينسك بشكل دائم.

فيما ستستمر مراكز التسوق الضخمة، التي تعد جزءاً من مجموعة شركات Ingka، العمل وتزويد المستهلكين بإمكانية الوصول إلى السلع الضرورية.