"موانئ أبوظبي" و"الجرافات البحرية الوطنية" تؤسسان شركة جديدة 

أعلنت موانئ أبوظبي، ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية عن إبرام اتفاقية لتأسيس شركة دولية تتولى خدمات المساحة البحرية والبرية ودعم الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية.

ووفقا لبيان صادر، اليوم الخميس، ستعمل الشركة الجديدة التي تم تسميتها "سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية"، على تقديم مجموعة من النشاطات والعمليات بما فيها خدمات المساحة البرية والبحرية (الجيوفيزيائية والجيوتقنية) وخدمات الدعم في أعمال الجرف البحرية.

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وفضلا عن ذلك، تتيح الشركة خدمات عمليات بحرية متكاملة مثل خدمات الغوص التجارية، والمركبات التي تعمل عن بعد تحت الماء، ومركبات غير مأهولة لفحص المنشآت البحرية، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة في العمليات البحرية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، إن "تأسيس شركة سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية، سيتيح مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاعات حيوية".

من ناحتيه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، المهندس ياسر زغلول: "من خلال الجمع بين خبرتنا وخبرة مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الشراكة طويلة الأمد، ستقدم الشركة الجديدة عمليات المسح البحري الأكثر تقدماً وابتكاراً وحلول الغوص لمختلف البيئات وعبر مناطق جغرافية أوسع".