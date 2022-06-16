Revlon تتقدم بطلب للإفلاس إثر زيادة الديون ومشاكل سلاسل الإمداد

قدمت شركة Revlon طلبا للإفلاس في ولاية نيويورك، لعدم قدرتها على إدارة ديونها وسط مشاكل سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التضخم.

كانت الشركة قد عانت خلال الوباء وواجهت انخفاضاً في المبيعات، فضلا عن استحواذ العلامات التجارية الأخرى على جزء كبير من حصتها في السوق.

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يُشار إلى أن Revlon شركة مختصة في مستحضرات التجميل ومملوكة للملياردير Ron Perelman، وتصل قيمة أصولها وديونها مجتمعة إلى نحو 10 مليارات دولار.