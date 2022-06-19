أرامكو تطلق مشروعا ضخما لدعم الصناعات الرقمية في الشرق الأوسط

دشّنت أرامكو السعودية وشركة كوجنايت، مشروعهما المشترك شركة كنتكست، التي سيكون مقرّها في الرياض. وتسعى شركة كنتكست إلى دعم التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

وذكرت أرامكو في بيان، اليوم الأحد، أن "كنتكست" ستقدم خدمات التحول الرقمي التي تدعمها الحلول السحابية المتقدمة والبرامج الصناعية الرائدة.

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وتهدف هذه الحلول والخدمات إلى مساعدة شركات القطاعين العام والخاص على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن.

وتمثّل "كنتكست" موزّعًا معتمدًا للحلول السحابية لـ(جوجل كلاود) في المملكة، والموزع الحصري لـ(كوجنايت داتا فيوجن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك.

وتوقع البيان أن تدشن جوجل كلاود "مركز التميّز" في وقت لاحق من هذا العام لتقديم خدمات التدريب للمطورين وقادة الأعمال على كيفية استخدام التقنيات السحابية.

وتسعى شركة كنتكست، التي يقودها كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة عبدالله الجروان وفريق إداري من الكفاءات المحلية والدولية، إلى توسيع الفريق بصورة كبيرة هذا العام على أمل أن تصبح جهة العمل الأولى في مجال التقنية بالمملكة.

ويُعد تدشين شركة كنتكست محطة بارزة في التعاون بين أرامكو السعودية وشركة "أكير إيه إس إيه"، المالك لحصة الأغلبية في شركة كوجنايت. وبدأت الشراكة في عام 2019، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات الاستدامة.