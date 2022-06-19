أسمنت ينبع تنتهي من الصيانة الدورية المجدولة لخط الإنتاج الرابع
انعكست بشكل إيجابي على كفاءة أداء المصنع ومستوى الاعتمادية
أعلنت شركة أسمنت ينبع عن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لخط الإنتاج الرابع والبدء في تشغيل الخط خلال المدة المعلن عنها سابقاً.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن آثار أعمال الصيانة الدورية انعكست بشكل إيجابي على كفاءة أداء المصنع ومستوى الاعتمادية بما يتناسب مع الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.
وتوقعت ظهور الأثر المالي الإيجابي في نتائج الربع الثالث من عام 2022.
وأشارت إلى أن المبيعات وخدمة العملاء لم تتأثر بهذا التوقف نظراً لوجود مخزون استراتيجي كافٍ.
وكانت الشركة قد أعلنت عن مدة التوقف البالغة نحو 25 يوماً ابتداءً من يوم الأحد 22 مايو 2022.
وأوضحت أنه لا يوجد أثر ينعكس على البيانات المالية للشركة ولن تتأثر أسعار البيع ولا خدمة العملاء خلال فتره التوقف نظراً للمخزون الاستراتيجي الذي تحتفظ به الشركة.
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