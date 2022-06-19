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أكبر منصة للعملات المشفرة في الشرق الأوسط تقلص الوظائف وسط اضطراب السوق

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عملات مشفرة

أكبر منصة للعملات المشفرة في الشرق الأوسط تقلص الوظائف وسط اضطراب السوق

تراجعات حادة في سوق "الكريبتو" مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

دبي - العربية.نت

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خفضت BitOasis، أكبر منصة تشفير محلية في الشرق الأوسط، عدد موظفيها بنحو 7٪ الأسبوع الماضي، في أحدث علامة على التوتر داخل بعض أكبر بورصات الأصول الرقمية في المنطقة.

أبلغت الرئيسة التنفيذية علا دودين وكالة "بلومبرغ" في رسالة أنه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الاستغناء عن تسعة موظفين عبر مكاتب في دبي وأبوظبي وعمان. مع تباطؤ السوق.. نضمن استمرار تركيزنا على التنفيذ وزيادة بصمتنا في جميع أنحاء المنطقة".

كانت منصة Coinbase لتداول العملات المشفرة، إحدى أكبر بورصات التشفير في العالم، أعلنت قبل أيام تسريح ما يقرب من خُمس قوتها العاملة وسط انهيار في أسعار الأسهم والعملات المشفرة.

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وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة بريان أرمسترونغ إلى ركود محتمل، وضرورة إدارة التكاليف وزيادة الكفاءة. وقال أيضًا إن الشركة نمت "بسرعة كبيرة جدًا" خلال فترة السوق الصاعدة، وفق ما نقلته CNBC.

تراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد صباح اليوم الأحد، وواصل سعر بيتكوين هبوطه الحر بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، حيث بلغ 18 ألف دولار قرب أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2020، بتراجع نسبته 9.9% عن قيمته يوم السبت.

ومنذ بلوغها أعلى مستوياته في نوفمبر الماضي عند ما يقارب 69 ألف دولار، خسرت بيتكوين أكثر من 72% من قيمتها.

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