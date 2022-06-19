إيرباص تتوقع انتعاش مبيعات الطائرات عريضة البدن

قال رئيس الأنشطة التجارية لدى إيرباص كريستيان شيرير، إن الطلب على طائرات المقاصد المتوسطة من المتوقع أن يزيد مع انتعاش السفر جوا بعد جائحة فيروس كورونا.

وأوضح شيرير أن قطاع الطيران يشهد إشارات أولية على تحسن الطلب على الطائرات العريضة البدن.

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وأضاف شيرير لرويترز "سوق (الطائرات الضيقة البدن) انتعش فعليا"، مضيفا أن إيرباص تجري مباحثات مع عدد من شركات الطيران بشأن طلبيات مستقبلية.

وعلى الجانب الصناعي، قال شيرير إن إيرباص تواجه حالة من الغموض بشأن سلاسل التوريد لكنها ما زالت على ثقة في قدرتها على زيادة انتاجها من الطائرات الضيقة البدن 50% في السنوات الثلاث المقبلة بالمقارنة بإنتاجها الراهن الذي يتجاوز 50 طائرة شهريا.

وتابع أن "انتعاش الطلب على طائرات المقاصد البعيدة الأكبر حجما يمكنه إخراج هذه الشريحة من السوق من براثن الركود بل قد يجعلها تواجه نقصا لم تشهده منذ سنوات عدة".

وكان شيرير يتحدث قبيل الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في العاصمة القطرية الدوحة والذي يتزامن مع خلاف بين إيرباص وشركة الخطوط الجوية القطرية بشأن عطل في طائرات إيه350.

وأوقفت قطر أكثر من 20 طائرة قائلة إن ثغرات في الحماية من البرق تحت طلاء السطح تثير أسئلة لم يتم الرد عليها بشأن سلامة الطائرة وتنتظر تحليلا أعمق للموقف.

وأعلنت الجهة التنظيمية لقطاع الطيران في أوروبا الأسبوع الماضي أن الطائرات آمنة لكن الجهة التنظيمية القطرية أوقفت الطائرات لدى ظهور العطل.