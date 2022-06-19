تغطية اكتتاب تداول حقوق أولوية "أمانة للتأمين" بنسبة 71.91%

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني "أمانة للتأمين"، اليوم الأحد، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت "أمانة للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم الاكتتاب بعدد نحو 21.57 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 30 مليون سهم.

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وأضافت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها نحو 215.73 مليون ريال.

وبلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 71.91%.

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وكذلك سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، شرط ألا يقل عن سعر الطرح على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فسيخصص ما تبقى من هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة نحو 8.427 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 22 يونيو 2022.