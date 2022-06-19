سوق السعودية
شركة "شاكر" السعودية تعلن إطفاء كافة خسائرها المتراكمة
من خلال تخفيض رأس المال بمبلغ 147.7 مليون ريال
أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السعودية، عن إطفاء كافة الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال بمبلغ 147.7 مليون ريال.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في 10 نوفمبر 2021، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 23.44%، ووافق مساهمو الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية في 15 مايو الماضي.
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وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، أن مقدار الخسائر المتراكمة حالياً صفر.
كانت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر قد أعلنت تخفيض رأسمالها من 630 مليون ريال إلى 482.3 مليون ريال بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية.
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