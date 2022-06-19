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في سابقة بأميركا.. موظفون في "أبل" يصوتون لصالح الانضمام إلى نقابة عمالية

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شعار أبل
شعار أبل
أبل

في سابقة بأميركا.. موظفون في "أبل" يصوتون لصالح الانضمام إلى نقابة عمالية

انتقادات عبر الإنترنت طالت ظروف العمل في الشركة من بعض العاملين الحاليين والسابقين

دبي - العربية.نت

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صوت موظفو شركة أبل في ولاية ماريلاند، أمس السبت، لصالح الانضمام إلى نقابة، ليصبحوا بذلك أول موظفي تجزئة في عملاق التكنولوجيا يشكلون نقابة عمالية في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم شركة أبل، ردا على طلب "رويترز" للتعليق، عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة "ليس لديها ما تضيفه في الوقت الحالي".

تكتسب جهود إنشاء النقابات زخمًا في بعض الشركات الأميركية الكبرى، بما في ذلك Amazon وStarbucks.

وسحب موظفو أبل في أتلانتا، الذين كانوا يسعون إلى تكوين نقابات، طلبهم الشهر الماضي، بدعوى التخويف. وقد بدأ بعض العاملين الحاليين والسابقين في شركة أبل العام الماضي في انتقاد ظروف العمل في الشركة عبر الإنترنت، باستخدام هاشتاغ #AppleToo.

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