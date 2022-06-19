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مجلس إدارة "لجام للرياضة" يقرر تأسيس شركة تابعة مختصة بالاستثمارات

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شركة وقت اللياقة لجام للرياضة
لجام للرياضة
سوق السعودية

مجلس إدارة "لجام للرياضة" يقرر تأسيس شركة تابعة مختصة بالاستثمارات

ستعمل الشركة التابعة على إنشاء مشاريع مشتركة والاستحواذ على حصص في كيانات قائمة

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) الموافقة على تأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% ومقرها مدينة الرياض.

وبحسب بيان لشركة "لجام للرياضة" نشر على موقع "مجموعة تداول" السعودية، ستعمل الشركة التابعة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال إنشاء مشاريع مشتركة والاستحواذ على حصص في كيانات قائمة لتحقيق أهداف شركة لجام للرياضة واستراتيجيتها، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد أثر مالي لهذا القرار في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تؤثر أنشطة الشركة التابعة بشكلٍ إيجابي على نتائج شركة لجام للرياضة.

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