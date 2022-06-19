"العربية للتعهدات الفنية" وكيلاً حصرياً لإعلانات بطولة كأس العالم 2022 بـ4 دول

أبرمت الشركة العربية للتعهدات الفنية اتفاقية وكيل حصري لخدمات الدعاية والإعلان مع ‌شركة إعلان ميديا للدعاية والإعلان "إعلان"، وهي مجموعة إعلامية، تمتلك وتدير العديد من المنصات الإعلانية والإعلامية الخارجية والداخلية في دولة قطر، على أن تُعيّن شركة "إعلان" الشركة العربية للتعهدات الفنية "الموزع" ممثلاً حصرياً لها في محافظ الإعلانات "الخارجية"، ومنحها الحقوق الحصرية بموجب الاتفاقية بغية تحديد وجذب العملاء والأعمال في السوق المحلية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت وذلك خلال بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر.

وحسب الاتفاقية يتم توجيه جميع الاستعلامات الإعلانية من العملاء المحليين ووكالاتهم في المناطق المذكورة أعلاه من خلال "الموزع".

مادة اعلانية

كما تشمل أعمال الشركة العربية للتعهدات الفنية "الموزع" على إعداد العرض التجاري والخطة الإعلامية مع شركة "إعلان".

وبدورها ستقوم شركة "إعلان" بتسليم وسائل الإعلام والمنصات الإعلانية خلال فترة زمنية محددة ووفقًا لشروط الخطة الإعلانية المعتمدة لكل عميل وبعد موافقة الطرفين.

تبدأ مدة هذه الاتفاقية في تاريخ السريان من تاريخ توقيع الاتفاقية وتعتبر سارية حتى 31 ديسمبر 2022م. كما أنه يجوز تمديد هذه الاتفاقية أو تغييرها بطريقة أخرى من خلال اتفاق خطي متبادل بين الطرفين.

سينعكس الأثر المالي الناتج عن هذه الاتفاقية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2022م، حيث إنه ستتم مشاركة الدخل من العمليات الناتجة عن هذه الاتفاقية بين الأطراف وفقاً لنسبٍ تم الاتفاق عليها مسبقاً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات المؤسسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات الحكومية وغيرها من الموافقات الأخرى اللازمة للسماح بإبرام هذه الاتفاقية وتسليمها وتنفيذها وفقاً للشروط والأحكام المحددة لها.