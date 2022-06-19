"المراكز العربية" و"الوطنية للإسكان" تتفقان على إنشاء مول تجاري بـ 600 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية عن توقيعها أمس السبت اتفاقية تأسيس شركة مع الشركة الوطنية للإسكان، أكبر ممكن ومطور في المنظومة العقارية، وذلك لغرض تطوير وتشغيل مول متكامل على أرض مساحتها التقريبية 180 ألف متر مربع ضمن مشروع "مرسية" السكني الواقع شمال مدينة الرياض.

وقالت المراكز العربية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الطرفين اتفقا على تأسيس شركة المشروع" برأسمال قدره 130 مليون ريال يُساهم به الطرفان مناصفة، وتكون مدتها 28 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ سريان الاتفاقية.

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وأضافت أنه سيتم من خلال شركة المشروع استئجار الأرض من الشركة الوطنية للإسكان لغرض تطوير المول عليها، حيث يصل إجمالي مبلغ الإيجار إلى قرابة 340 مليون ريال، سيتم سداده عن طريق دفعات سنوية.

وتخطط المراكز العربية، بصفتها الشريك المطور، للبدء في أعمال التطوير خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد إقرار تصاميم المول والمزمع أن يكون مزيجاً ما بين أجزاء مغلقة وأخرى مفتوحة ذات إطلالة على مناظر خضراء ومائية.

وسيحوي المول مساحات تأجيرية تبلغ 45 ألف متر مربع، فمن المقرر أن يضم 150 محلاً تجارياً ستستضيف أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجالات الأزياء والموضة، والمطاعم والكافيهات الراقية، والسينما والترفيه، وهايبرماركت وخدمات أخرى متنوعة. ومن المتوقع افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2025.

وتقدر تكلفة المشروع أرضاً وبناءً بنحو 600 مليون ريال منها تكلفة تطوير المول بمبلغ 260 مليون ريال، وستقوم المراكز العربية بتمويل حصتها به من خلال مواردها الذاتية، في حين أنه من المتوقع تخطي إيرادات المول عند وصوله لمرحلة النضج التشغيلي مبلغ 50 مليون ريال سنوياً.

ومن المتوقع ظهور الأثر المالي من هذه الشراكة على القوائم المالية للمراكز العربية ابتداءً من الربع المالي الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2022م. علماً بأنه لا توجد أية أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

ويعد مشروع "مرسية"، الواقع شمال مدينة الرياض، واحدًا من سلسلة مشاريع سكنية نوعية تطورها الشركة الوطنية للإسكان، ويمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع، حيث يحتوي المشروع على أكثر من 5,000 منزل و570 شقة سكنية.