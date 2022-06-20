عائلة الحكير تستحوذ على حصة 5% من أسهم "ڤاليو" المصرية مقابل 12.4 مليون دولار

أعلنت شركة "ڤاليو" المصرية، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، عن قيام كلٍ من فواز عبد العزيز الحكير وسلمان عبد العزيز الحكير وعبد المجيد عبد العزيز الحكير (عائلة الحكير) بالتوصل إلى اتفاق لشراء حصة قدرها 4.99% من شركة "ڤاليو" مقابل 12.4 مليون دولار، وبالتالي يصل تقيم الشركة إلى 247.4 مليون دولار.

وقالت "ڤاليو" في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات التنظيمية والتأكد من استيفاء الشروط المتفق عليها، ستكون هذه الصفقة هي أولى استثمارات عائلة الحكير في إحدى منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) المصرية، ويمثل نقطة انطلاق رئيسية لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية المثمرة على الساحة الإقليمية.

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ويأتي الاتفاق في أعقاب إعلان شركة "ڤاليو" عن الدخول إلى السوق السعودي من خلال الاتفاقية التي وقعتها الأسبوع الماضي لإنشاء "فاس للتمويل" وهي مشروع مشترك بالتعاون مع شركة "فاس لابز" التي تمتلك 65% من الشركة، فيما تملك شركة "ڤاليو" حصة 35% المتبقية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية لتأسيس شركة "فاس للتمويل" تهدف إلى توفير حلول نمط الحياة المتطور للمتسوقين في المملكة، فسوف تقوم شركة "ڤاليو" بطرح العديد من برامج التمويل لتيسير الدفع للمتسوقين وتعظيم القيمة المضافة، وذلك من خلال منصة رقمية واحدة سهلة الاستخدام.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن التعاون مع عائلة الحكير من خلال هذه الصفقة يضع تقييم شركة "ڤاليو"، أكبر منصة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، عند 247.4 مليون دولار.

ونجحت المجموعة المالية هيرميس القابضة الشهر الماضي في توقيع اتفاق منح حق شراء اختياري مع شركة أمازون، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار صادرة عن أسهم في الشركة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة "ڤاليو" مستقبلًا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة "ڤاليو".