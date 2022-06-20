سوق السعودية
أكوا باور توقع عقداً مع الشركة السعودية لشراكات المياه بـ 3 مليارات ريال
بطاقة إنتاجية قدرها 600 ألف متر مكعب باليوم
أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية الشراء لمشروع الشعيبة 3 لتحلية المياه بطاقة إنتاجية قدرها 600 ألف متر مكعب باليوم والواقع في الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، إن المشروع عبارة عن تحويل محطة الشعيبة 3 الحرارية إلى محطة تناضح عكسي.
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وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية الشراء بين شركة الشعيبة 3 لتحلية المياه، المملوكة من أكواباور وشركة بديل، والشركة السعودية لشراكات المياه.
وبلغت قيمة المشروع 3 مليارات ريال.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الثاني من العام 2025.
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