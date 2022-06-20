اكتتاب "الآمار".. تحديد النطاق السعري بين 103 و115 ريالا

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، نيابة عن شركة الآمار الغذائية "الآمار"، بصفتها مستشارا ماليا ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت "إتش إس بي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد النطاق السعري لطرح "الآمار" بين 103 - 115 ريالا للسهم الواحد.

مادة اعلانية

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات 20 يونيو 2022 وتنتهي في 27 يونيو 2022.

تتمثل عملية الطرح بطرح نحو 10.634 مليون سهم عادي من أسهم "الآمار" وهو ما يمثل 41.699% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل بعض المساهمون الحاليون للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 1.275 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة نحو 10.634 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 9.57 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

يذكر أن الآمار الغذائيّة تمتلك حق الامتياز التجاريّ للعلامة التجاريّة "دومينوز بيتزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بالإضافة إلى امتلاكها حق الامتياز للعلامة التجاريّة "دنكن" لمنطقة شمال إفريقيا.