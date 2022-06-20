العربية للتعهدات الفنية تصبح الوكيل الحصري للإعلانات في مركز دبي المالي 

قالت الشركة العربية للتعهدات الفنية، إنها أبرمت اتفاقية مع ‌شركة إيلي فچن المالكة للحقوق الإعلانية الكاملة لمركز دبي المالي العالمي اتفاقية وكيل حصري لخدمات الدعاية والإعلان وذلك لتعيين الشركة العربية للتعهدات الفنية وكيلاً حصرياً للإعلانات في المركز والمناطق والطرق التابعة له.

وأضافت الشركة العربية للتعهدات الفنية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة الاتفاقية 7 سنوات تبدأ مطلع يوليو 2022، كما أنه يجوز تمديد هذه الاتفاقية أو تغييرها بطريقة أخرى من خلال اتفاق خطيّ متبادل بين الطرفين.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أنه تم تعيينها ممثلاً حصرياً ‌لشركة إيلي فچن، وذلك في محافظ الإعلانات الخارجية ومنحها الحقوق الحصرية بغاية تحديد وجذب العملاء والأعمال، وذلك تحقيقاً لهدفها في توسع وتطوير أعمالها في المنطقة.

وذكرت أن شركة إيلي فچن ستقوم بالتوسع بأعمالها الخاصة بتطوير شاشات رقمية في أسواق جديدة على أن تقوم الشركة العربية بتسويقها حصريا ضمن شبكاتها الإعلانية.

ويتألف مركز دبي المالي العالمي (DIFC) من مجموعة متنوعة من أماكن البيع بالتجزئة والمطاعم ذات الشهرة العالمية، والمشهد الفني والثقافي الديناميكي، والشقق السكنية الراقية، بالإضافة إلى الفنادق والأماكن العامة، كما يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أكثر الوجهات التجارية رواجًا في دبي.

وقالت العربية للتعهدات الفنية، إن الأثر المالي الناتج عن هذه الاتفاقية سينعكس ابتداءً من الربع الرابع من عام 2022 حيث إنه ستتم مشاركة الدخل من العمليات الناتجة من هذه الاتفاقية بين الأطراف وفقاً لنسبٍ تم الاتفاق عليها مسبقاً.

وأضافت أنه تم الانتهاء من دراسة إمكانية استحواذ الشركة العربية للتعهدات الفنية على حصص أغلبية في شركة إيلي فچن وذلك للتوسع في المنطقة وزيادة الشبكة الإعلانية، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشركة بالاستثمار في الشاشات الرقمية، وسيتم إعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.