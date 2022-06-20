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ماجد الفطيم تسعى لإعادة تمويل سندات دائمة بنصف مليار دولار

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شركات

ماجد الفطيم تسعى لإعادة تمويل سندات دائمة بنصف مليار دولار

قد تتجه المجموعة لإصدار سندات دولارية خضراء دائمة غير قابلة للاستدعاء

دبي - العربية.نت

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عينت مجموعة ماجد الفطيم بنوكاً لإعادة تمويل سنداتها الدائمة القائمة بقيمة 500 مليون دولار بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأضافت الوكالة أن المجموعة عينت CITI BANK وHSBC وSTANDARD CHARTERED بالإضافة إلى كل من أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول كمديرين مشتركين لإعادة التمويل.

ومن المتوقع أن اليوم تجري مجموعة الفطيم اجتماعات مع مستثمرين ابتداء من حيث قد تتجه المجموعة لإصدار سندات دولارية خضراء دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة أربعة إلى خمسة أعوام.

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