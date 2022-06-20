"أرامكو توتال للخدمات" تعلن الاسترداد الجزئي لصكوك بـ207.7 مليون ريال

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها اليوم الموافق 20 يونيو 2022 (المجدول كل ستة أشهر)، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 207.74 مليون ريال (والذي يمثل نسبة 5.54% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة).

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011.

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وأوضحت أنه تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 44.60 ألف ريال، فيما تصبح قيمة الإصدار الإجمالية 1.76 مليار ريال.