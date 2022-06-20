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"إشراق" تعتزم استكمال متطلبات إتمام صفقة الاستحواذ على "غولديلوكس" الأسبوع المقبل

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إشراق - لوغو جديد
شعارشركة "إشراق للاستثمار"
سوق أبوظبي

"إشراق" تعتزم استكمال متطلبات إتمام صفقة الاستحواذ على "غولديلوكس" الأسبوع المقبل

أكدت أنها لم تتلق أي اعتراض من الدائنين بخصوص تخفيض رأس مالها

دبي - العربية.نت

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أفادت شركة "إشراق للاستثمار"، بأنها تعتزم استكمال جميع المتطلبات والشروط المسبقة المحددة في اتفاقية التنفيذ مع "غولديلوكس" خلال الأسبوع المقبل وتقديم طلب إلى السلطات المختصة للموافقة على تعديل نظامها الأساسي، الذي سيعكس زيادة رأس المال لإتمام صفقة الاستحواذ، كما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه تم إبلاغها من "غولديلوكس" أن أكثر من 90% من مساهمي هذه الأخيرة قد وقعوا على عقود التفرغ عن حصصهم في "غولديلوكس" لمصلحة الشركة القابضة.

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وأضافت أنها لم تتلق أي اعتراض من الدائنين بخصوص تخفيض رأس مالها خلال فترة الإخطار البالغة 30 يوما، لافتة إلى أنها نشرت إشعارا إلى الدائنين بخصوص ذلك في صحيفتين محليتين يوم 11 مايو 2022.

وذكرت أنه نتيجة لذلك تكون قد أكملت إحدى المتطلبات التنظيمية الأساسية الخاصة بتخفيض رأس مالها والذي هو بدوره شرط من شروط إتمام صفقة الاستحواذ على "غولديلوكس".

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