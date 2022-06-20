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"التموين" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 19.3% من رأس المال

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الخطوط السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

"التموين" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 19.3% من رأس المال

لتبلغ 158.17 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الاثنين، عن انخفاض الخسائر المتراكمة من 23.6% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 19.29% كما في 31 مارس 2022 من رأس المال الحالي البالغ 820 مليون ريال.

وقالت "التموين" في بيان على "تداول السعودية"، إن الخسائر المتراكمة بلغت نحو 158.17 مليون ريال.

وأضافت أن الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية بسبب تخفيف القيود المفروضة لجائحة كوفيد 19 أدى إلى تأثير مباشر على عمليات الشركة، مما أدى إلى تحقيق الربحية وخفض الخسارة المتراكمة إلى 19.3% من رأس المال كما في 31 مارس 2022.

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وأوضحت شركة الخطوط السعودية للتموين، أنه على الرغم من تحديات التعافي من الجائحة، فإنها تواصل تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف لزيادة ربحيتها.

كانت شركة الخطوط السعودية للتموين، قد سجلت أرباحا بلغت 35.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر قدرها 30 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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