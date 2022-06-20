"الخريف" تفوز بعقد لتشغيل قطاع المياه في جدة بـ 228.17 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، اليوم الاثنين، عن ترسية عقد لأعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه لمدة 60 شهراً مع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد تبلغ نحو 228.17 مليون ريال.

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وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2022.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه، بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.