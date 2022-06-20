"السعودية للكهرباء" توافق على تعيين خالد القنون رئيساً تنفيذياً 

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على تعيين خالد القنون، رئيساً تنفيذياً للشركة، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف منذ يونيو 2021 خلفاً لفهد السديري.

وشغل القنون قبلها منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين منذ عام 2018.

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يشار إلى أن القنون حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دبلن بأيرلندا عام 1995 وبكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1987، كما أن لديه خبرة هندسية وإدارية تمتد لأكثر من 35 عاماً.