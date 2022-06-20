سوق السعودية
"الوطنية للبناء" تعين يقين المالية كمستشار مالي للانتقال إلى السوق الرئيسية
بناء على قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة
أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الاثنين، عن تعيين شركة يقين المالية (فالكوم سابقا) كمستشار مالي لاغراض الانتقال من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية بناء على قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة.
يذكر أن الوطنية للبناء والتسويق قد تقدمت 4 مرات للانتقال إلى السوق الرئيسية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض لعدم استيفاء متطلبات الانتقال.
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كان صافي أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق قد ارتفع بنسبة 165% في العام 2021، إلى 80.68 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30.45 مليون ريال في 2020.
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