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البنك السعودي للاستثمار يبدأ طرح صكوك مقومة بالريال

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البنك السعودي للاستثمار
فرع تابع للبنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

البنك السعودي للاستثمار يبدأ طرح صكوك مقومة بالريال

قيمة الطرح وعدد الصكوك ستحدد بناءً على ظروف السوق

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالريال السعودي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح وعدد الصكوك ستحدد بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن الطرح يبدأ اليوم الموافق 21 يونيو حتى 28 يونيو 2022.

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وأوضح أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وعين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما تبلغ قيمته الاسمية مليون ريال.

ويُحدد سعر طرح الصك وعائده حسب ظروف السوق، ومدة استحقاق الصك مستمرة دون تاريخ استحقاق مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

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