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مجلس الوزراء السعودي يقر نقل أصول مؤسسة "تحلية المياه" إلى صندوق الاستثمارات العامة

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صندوق الاستثمارات

مجلس الوزراء السعودي يقر نقل أصول مؤسسة "تحلية المياه" إلى صندوق الاستثمارات العامة

بعد إيقاف العمل بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، إيقاف العمل بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وبذلك تتم الموافقة على نقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة حلول المياه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

كما قرر المجلس تفويض وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

كما قرر المجلس الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

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