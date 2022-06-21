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مساهمو "الحمادي القابضة" يقرون زيادة رأسمالها 33% بأسهم منحة

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مستشفى الحمادي
مستشفى تابعة لشركة "الحمادي"
سوق السعودية

مساهمو "الحمادي القابضة" يقرون زيادة رأسمالها 33% بأسهم منحة

احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 36.65 ريال

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الحمادي القابضة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح سهما لكل 3 أسهم مملوكة في الشركة بنسبة زيادة 33.33%.

وقالت شركة الحمادي القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأسمالها بعد الزيادة يصبح 1.6 مليار ريال بدلاً من 1.2 مليار ريال.

وأضافت أن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 160 مليون سهم بدلاً من 120 مليون سهم.

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وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو والنشاطات المستقبلية للشركة وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين.

وبعد موافقة الجمعية العامة، أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 36.65 ريال اليوم الثلاثاء وإلغاء الأوامر القائمة.

وستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 23 يونيو 2022.

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