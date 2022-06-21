"أنعام القابضة" توقع اتفاقية للاستحواذ على مبنى المكاتب الخاصة بـ 312 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 100% من مبنى المكاتب الخاصة الواقع بحي الروضة في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الصفقة نحو 312 مليون ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية.

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وأضافت أنها ستقوم بسداد القيمة عبر التمويل الذاتي من قبل "مجموعة أنعام" بمبلغ نحو 159.48 مليون ريال، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة من مصرف الإنماء بمبلغ نحو 153.23 مليون ريال.

وأوضحت أن شروط الصفقة تتضمن سداد القيمة عبر شيك مصرفي باسم البنك الأهلى السعودي من المشتري للبائع بمبلغ نحو 44.16 مليون ريال صادر من بنك الإنماء، وذلك سدادا للمتبقي من عقد التمويل المقدم من البنك الأهلي السعودي للبائع مقابل فك الرهن.

وكذلك شيك مصرفي بباقي ثمن الشراء للبائع بمبلغ إجمالي نحو 268.55 مليون ريال يسلم للبائع في تاريخ إفراغ ملكية العقار للمشتري لدى جهة التوثيق المختصة.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

وأشارت إلى أن العقار عبارة عن مبنى إداري بمدينة جدة على شارع الأمير سلطان محاطا بأربعة شوارع مكون من بدروم ودور أرضي وميزانين وسبعة أدوار متكررة عبارة عن وحدات مكتبية مؤجرة وخدمات أخرى مثل مطعم وكافيه وصيدلية وبنك.

وأكدت "أنعام القابضة" أن هدف الاستحواذ هو تعزيز استثمارات الشركة بشراء أصول مدرة للدخل، ويهدف هذا الاستحواذ إلى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع العقاري، حيث يمثل أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وسينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة بداية من الربع الثالث من عام 2022.