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"الأهلي الكويتي" يوافق على بدء الفحص تمهيداً للاندماج مع "بنك الخليج"

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الأهلي الكويتي
البنك الأهلي الكويتي
بنوك الكويت

"الأهلي الكويتي" يوافق على بدء الفحص تمهيداً للاندماج مع "بنك الخليج"

مجلس إدارة بنك الخليج توصل لقرار مشابه الخميس الماضي

الكويت - رويترز

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أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارته قرر في اجتماعه أمس الاثنين، الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين.

في 14 يونيو، قال البنك الأهلي وبنك الخليج إنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال البنك الأهلي في بيان إلى بورصة الكويت، إنه سيفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

وأعلن بنك الخليج يوم الخميس، موافقة مجلس الإدارة على البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن نفس الموضوع مع البنك الأهلي الكويتي.

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