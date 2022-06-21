"الصير مارين" تستحوذ على ناقلتي نفط بقيمة 404 ملايين درهم

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية 'الصير مارين" التابعة للشركة "العالمية القابضة"، عن استحواذها على ناقلتين جديدتين للنفط الخام بقيمة 404 ملايين درهم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أن سعة الحمولة الساكنة مجتمعة للناقلتين الجديدتين تبلغ 320 ألف طن، مما سيعزز قدراتها في شحن النفط الخام والمنتجات النفطية وغيرها من زيوت التشحيم والوقود.

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وتوقعت الشركة أن تحقق هاتان الناقلتان عوائد تزيد على 20%، حيث يعزى ذلك بشكل كبير إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على النقل البحري المدفوع بانتعاش ونمو أسواق النفط الخام بنسبة 4% خلال العام 2022 بالتزامن مع تراجع طلب الشراء الدولي على ناقلات النفط الخام العملاقة إلى 5.8% ضمن الأسطول الدولي الذي يضم ناقلات نفط خام بسعة حمولة ساكنة 440 مليون طن.

وكانت "الصير مارين"، عززت أسطولها من خلال الاستحواذ على 9 ناقلات وسفن، فيما تقوم حالياً بدراسة خيارات للتوسع على مستوى ناقلات منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي وشحن البضائع السائبة، كما تتبنى خططاً على الأجل القصير للاستحواذ على 10 إلى 15 سفينة خلال العام الجاري.