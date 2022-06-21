"بنك المغرب" يبقي على سعر الفائدة القياسي عند 1.5%

أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5% اليوم الثلاثاء، قائلا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

قال بنك المغرب في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي، إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل.

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ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.